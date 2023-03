Handball-Landesliga Der TV Schwafheim will Wiedergutmachung leisten

Beim TV Schwafheim ist in Gruppe 3 gegen den SC Bottrop unterdessen Wiedergutmachung angesagt, denn im Hinspiel kassierte der Liga-Primus mit 17:21 die bis dato einzige Saisonniederlage. „In Bottrop hatten wir sehr viele Zeitstrafen“, so TVS-Trainer Peter Wiedemann. „Die Schuld lag aber keinesfalls bei den Schiedsrichtern, die müssen wir einzig bei und suchen. Erstens gewinnt man 17 Toren kein Spiel und zweitens darf sich auch keine Phase von 16 Minuten erlauben, in denen man überhaupt nicht trifft.“ Verzichten müssen die Hausherren auf Pascal Prchala und Robert Srsa, die sich vergangene Woche in Xanten verletzt hatten.