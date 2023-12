Premiere in Sonsbeck Erster Weihnachtsmarkt im Kastell ist ein voller Erfolg

Der erste Weihnachtsmarkt im Sonsbecker Kastell hat noch mehrere Stunden geöffnet. Marktleiter Manfred Gembries von der Werbegemeinschaft zieht aber schon jetzt ein positives Fazit. Der Samstag sei sehr gut besucht gewesen. Und auch am dritten Adventssonntag, kurz nachdem die Türen des Kastells am Vormittag ein zweites Mal geöffnet wurden, strömen die Menschen geradezu herbei, um sich an den vielseitigen Waren zu erfreuen und einige individuelle Geschenke einzukaufen. Auch wir haben uns an den knapp 20 Ständen umgeschaut und geben in unserer Bilderstrecke ein paar Eindrücke vom Weihnachtsmarkt.