Adventaktion der KLJB Sonsbeck Tannenbaumverkauf unterstützt Jugendarbeit

Die Katholische Landjugendbewegung Sonsbeck hat auch in diesem Jahr einen Tannenbaumverkauf auf dem Neutorplatz angeboten, mit dessen Erlös die Jugendarbeit unterstützt werden soll. Zur Auswahl gab es Nordmanntannen in vier verschiedenen Größen. Auf Wunsch wurden die Christbäume bis vor die Haustür gebracht. Bereits am frühen Morgen trafen sich die Mitglieder, um alle Vorbereitungen zu treffen. Ein Pavillon wurde aufgebaut, der Verkaufsbereich hergerichtet und es wurde weihnachtlich dekoriert. Für eine gemütliche vorweihnachtliche Atmosphäre sorgten außerdem weihnachtliche Musik, selbst gebackene Plätzchen sowie warmer Kinderpunsch und heißer Apfelsaft. Das Angebot wurde von den Sonsbeckern wieder rege genutzt. „Einige kreative Köpfe kamen mit Schubkarren, Bollerwagen oder nutzten den Service der KLJB’ler, sich ihren Baum nach Hause liefern zu lassen“, berichtet die Landjugend. So hätten alle Tannenbäume ihren Weg sicher in die Häuser gefunden. Der Erlös dieser Aktion fließt in die gemeinnützige Arbeit der Landjugend und kommt Aktionen wie dem Ferienspaß für Kinder und dem Nachmittag für Jung und Alt, der im Advent stattfindet, zugute.