SPD Rees Hildegard Badorek 60 Jahre in der SPD

(RP) Am Freitag fand die Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Rees statt. Wahlen und Ehrungen, Kassenbericht und Entlastung des Vorstandes standen auf der Tagesordnung. Ortsvereinsvorsitzender Karl van Uem konnte in den Räumlichkeiten des Reeser Rudervereines 26 Mitglieder und einen Gast begrüßen. In seinem Rechenschaftsbericht würdigte van Uem insbesondere den Einsatz des stellvertretenden Bürgermeisters der Stadt Rees Bodo Wißen und der vielen Helfer im Bürgermeisterwahlkampf, der bekanntermaßen verloren ging.