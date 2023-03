Schiedsrichter-Mangel im Fußball-Kreis Moers Diese immensen Strafen müssen die Klubs zahlen

Der Vorstand des Fußball-Kreises Moers hat angekündigt, acht Vereine dem Niederrhein-Verband (FVN) zur Belobigung vorzuschlagen. Der Grund: Die Klubs haben zum Stichtag 1. Januar 2023 mehr Unparteiische gemeldet als sie eigentlich mussten. Die Anzahl der benötigten Referees je Verein ist abhängig von den am Spielbetrieb teilnehmenden Jugend-, Männer- und Frauen-Mannschaften. Die Liste mit dem so genannten Schiri-Übersoll führt der Rumelner TV an (plus drei). Allerdings stellen 30 Klubs zu wenige Spielleiter, wie der Fußball-Kreis Moers jetzt bekanntgab. Demnach müssen sie für diesen Schiri-Untersoll Ordnungsgelder zahlen. In Summe belaufen sich die Strafen auf 12.250 Euro.