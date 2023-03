Englische Woche in der Fußball-Kreisliga A TV Asberg bedient sich viermal beim SV Millingen

Vor dem 28. Spieltag der Fußball-Kreisliga A am Mittwoch und am Donnerstag hat auch Millingens Top-Stürmer Steven Schön seinen Abgang verkündet. Er wechselt ebenfalls zum TV Asberg. Alpens Tobias Schmitz befindet sich auf Abschiedstournee. Der Routinier fängt im Sommer einen Trainerjob an. Das Spitzenspiel steigt am Mittwochabend in Rheinberg.