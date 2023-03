Fußball-Oberliga Sonsbeck geht frohen Mutes ins Kellerduell

Es war ein packendendes Fußball-Spiel beim SV Sonsbeck unter Flutlicht, das eine sprachlose Oberliga-Mannschaft zurückließ. Die Rot-Weißen zeigten gegen den 1. FC Kleve bis in die Schlussphase hinein eine starke Leistung, bekamen dann Nervenflattern, kassierten zwei späte Gegentreffer und mussten sich mit einem 3:3-Remis abfinden. Trainer Heinrich Losing war natürlich tief enttäuscht, aber „auch stolz auf die Mannschaft“. Obwohl keines der letzten sieben Partien mit einem Erfolg abgeschlossen wurde, weiß er, dass sein Team den Abstiegskampf annimmt. Viel Zeit, den beiden Punkten aus dem Kleve-Spiel nachzutrauern, bleibt dem SVS nicht. Am Sonntag, 15 Uhr, steht das Kellerduell gegen den 1. FC Monheim an.