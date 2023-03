Fußball-Oberliga 3:3 – Danny Rankl schockt den SV Sonsbeck

Sie waren so nah dran am Heimsieg, die Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck am Mittwochabend gegen den 1. FC Kleve. Auf dem Nebenplatz im Willy-Lemkens-Sportpark führte der Aufsteiger bis zur 85. Minute mit 3:1. Doch dann schlugen die Gäste noch zweimal zu. Danny Rankl erzielte in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion der Partie den Ausgleich. Das 3:3 (2:1) gegen Klever, die das Spiel zu neunt beendeten, hinterließ geschockte Sonsbecker, die nun seit sieben Begegnungen sieglos sind.