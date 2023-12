Winterpausen-Wechsel zum SV Scherpenberg Warum Max Werner den SV Sonsbeck verlässt

In der Fußball-Oberliga sorgte der SV Sonsbeck in den vergangenen Wochen für viele positive Schlagzeilen. Die Rot-Weißen holten aus acht Spielen 19 Punkte. Beim 2:1-Erfolg bei Union Nettetal gelang Max Werner mit einem schönen Freistoß sein erster Saisontreffer. Am Samstag im Heimspiel gegen die SF Baumberg (Anstoß 14.15 Uhr) wird der 23-Jährige letztmals dem SVS-Kader angehören. Er wechselt in der Winterpause zum Landesligisten SV Scherpenberg.