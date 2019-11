Frauen-Handball : HSG Alpen/Rheinberg strebt Sieg mit Signalwirkung an

Alpen/Rheinberg Das Team von Sebastian Elber will gegen den TV Borken den Aufwärtstrend in der Verbandsliga fortsetzen. Zwei wichtige Spielerinnen fallen allerdings aus.

Fünf Partien sind in der Handball-Verbandsliga der Frauen bislang absolviert. Und für die Mannschaft der HSG Alpen/Rheinberg sieht es so aus, als könnte es ein ruhigeres Jahr werden als noch in der Vorsaison. Damals schaffte man soeben den Klassenerhalt.

In dieser Spielzeit allerdings mischt man bislang in der oberen Tabellenhälfte mit. Drei Siege konnten in den bisherigen Partien eingefahren werden – und der vierte soll nach Möglichkeit am morgigen Sonntag folgen. Das Team von Trainer Sebastian Elbers empfängt um 18 Uhr den TV Borken in eigener Halle und rechnet sich durchaus Chancen auf ein Erfolgserlebnis aus. „Borken ist in dieser Saison noch nicht wirklich in der Spur, dort gab es aber auch viele Ab- und Zugänge. In dieser neuen Konstellation liegt unsere Chance“, sagt Elbers. Die Gäste liegen mit 5:5 Punkten derzeit auf Platz sechs der Tabelle, die HSG geht als Tabellenvierter somit sogar als leichter Favorit in die Begegnung.