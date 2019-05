Alpen/Rheinberg gewinnt letztes Saison-Spiel : HSG-Frauen bejubeln Klassenerhalt

Alpen Die Handballerinnen aus Alpen und Rheinberg spielen weiter um Verbandsliga-Punkte.

Mit der Schlusssirene gab’s kein Halten mehr. Die Spielerinnen des Handball-Verbandsligisten HSG Alpen/Rheinberg stürmten aufeinander zu und fielen sich jubelnd in die Arme. Soeben hatten sie mit einem hart erkämpften 32:31(17:14)-Erfolg über den Tabellensechsten ATV Biesel am letzten Spieltag der Saison den Klassenerhalt festgezurrt – auch Dank der Niederlage des Uedemer TuS, der Eintracht Duisburg unterlag.

Zuvor hatten die knapp 100 Zuschauer in der Alpener Großraum-Sporthalle eine abwechslungsreiche und am Ende auch unnötigerweise spannende Partie gesehen. Denn eigentlich war die Mannschaft von Trainer Sebastian Elbers über lange Strecken der Begegnung überlegen, spielte sich die klareren Toraktionen heraus und zeigte den größeren Willen. So auch direkt zu Beginn, als die HSG konzentriert startete, die sich bietenden Wurfchancen nutzte und leichte Fehler der Gäste aus Mönchengladbach konsequent bestrafte (10:7, 14.).