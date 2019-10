Frauenfußball Regionalliga : Mit neuem Mut den Keller verlassen

Budberg Die Regionalliga-Frauen des SV Budberg reisen am Sonntag zum Vorletzten SV Bökendorf.

Mehr Osten als den SV Bökendorf hat die Regionalliga West der Fußballerinnen nicht zu bieten. Jürgen Raab, Trainer des SV Budberg, wird also während der Busfahrt am Sonntag genügend Zeit haben, sein Team auf das Meisterschaftsspiel beim letztjährigen Mitaufsteiger aus dem Kreis Höxter einzustellen.

Da wird der Coach von einem engen Platz reden, auf dem ob seiner Beschaffenheit sauberen Fußball zu spielen keine leichte Aufgabe sein wird. Er wird die Zuschauer erwähnen, die in Bökendorf vor einem Jahr, beim ersten Aufeinandertreffen beider Mannschaften, wie eine Einheit hinter ihrem Team standen und in der Nachspielzeit noch über das 2:1 jubeln durften. Dass es zwei Standardsituationen waren, die den Budbergerinnen den Erfolg gekostet haben und dass Bökendorf sich damals auch über die nötige Robustheit definiert hat. „Auf all das müssen wir uns auch am Sonntag wieder einstellen“, wird Raab sagen.