Gute Jugendarbeit zahlt sich aus Mitgliederzahl von Viktoria Birten auf Rekordniveau

Der Vorstand von Viktoria Birten um Frank Tekath hat auf der Jahreshauptversammlung mit Stolz die aktuelle Mitgliederzahl verkünden. Es sind 602 – so viele wie noch nie in der Klubgeschichte. Dieser Zuwachs ist der guten Jugendarbeit zu verdanken. Insbesondere der Breitensport rund um die Kindertanzgruppen und dem Eltern-Kind-Turnen erfreuen sich großer Nachfrage. So wird bald die vierte Eltern-Kind-Turngruppe in der Sporthalle Birten an den Start gehen. Und es gibt weitere Wartelisten mit Interessierten.