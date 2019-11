Fußball-Landesliga : Zwei Teams stellen sich gegen den Trend

Der Anfang vom Ende: In dieser Szene kassiert der SV Sonsbeck (rote Trikots) das 0:1 gegen den 1. FC Mönchengladbach. Am Ende ging die Partie deutlich verloren. Gegen den SV Scherpenberg möchte der SVS daher nun die Negativserie der vergangenen Wochen stoppen. Archiv: Wiechmann. Foto: Dieter Wiechmann

Sonsbeck Im Landesliga-Derby wollen sowohl der SV Sonsbeck als auch der SV Scherpenberg ihre langen Negativserien beenden.

Vor einem wegweisenden Duell stehen die Landesliga-Fußballer des SV Sonsbeck. Im Derby erwarten die Rot-Weißen am Sonntag den Tabellennachbarn SV Scherpenberg im Willy-Lemkens-Sportpark. Mit dem 0:6 beim 1. FC Mönchengladbach und den damit sechsten sieglosen Spiel in Folge rutschten die Sonsbecker auf Rang 12 ab und sind nur noch fünf Zähler von den Abstiegsrängen entfernt.

Normalerweise folgt gerade nach einer solchen Klatsche und der damit verbundenen Negativserie eine Krisensitzung – oder der Trainer wird in Frage gestellt. Nicht so beim SV Sonsbeck. Der sportliche Leiter Heiner Gesthüsen betont abermals: „Heinrich hat unser Vertrauen und die volle Unterstützung. Wir haben den Umbruch mit einer Negativphase einkalkuliert. Hinzu kommt, dass unser Trainer häufig nicht so trainieren kann wie er möchte, da wir aktuell sehr viele Ausfälle haben und somit nicht die beste Trainingsbeteiligung“, so Gesthüsen. Cheftrainer Losing ergänzt: „Wir bleiben positiv und werden uns nicht verrückt machen. Wir wissen, woran es liegt. Wir haben unsere Fehler aus den vergangenen Spielen analysiert und müssen diese nun abstellen. Der Kader ist jetzt zwar kleiner, aber das ist auch eine Chance für andere Spieler, die sich jetzt beweisen können.“

Der traf in der vergangenen Spielzeit immerhin 19 Mal. In dieser Saison reichte es in neun Partien bislang lediglich zu einem mageren Törchen. „Felix hat eine super Einstellung. Er ist gewillt und arbeitet hart, um zu alter Stärke zurück zu finden.“ Nach seiner Knieverletzung ist Terlinden noch nicht in alter Form. Den Rot-Weißen würden seine Tore im Kampf um den Klassenerhalt sehr gut tun. Aber auch Klaus Keisers, der in Mönchengladbach aus beruflichen Gründen fehlte und tags darauf die Reservemannschaft mit zwei Toren gegen den VfB Homberg II zum Sieg schoss, ist wieder dabei und eine offensive Alternative.