Fußball Kreisliga A : Ohne Führungsspieler ins Kellerduell

Rheinberg-Millingen Der SV Millingen will im Nachholspiel bei Scherpenberg II dennoch den nächsten Sieg feiern.

Erst am vergangenen Sonntag haben die Fußballer des SV Millingen gegen den VfL Repelen II (3:2) seinen zweiten Saisonsieg in der laufenden A-Liga-Saison eingefahren. Und bereits am am morgigen Mittwochabend hat die Mannschaft von Trainer Nisfad Grgic schon die Chance, einen weiteren Erfolg einzufahren.