Fußball Kreisliga A : Orsoy schiebt Borth die Favoritenrolle zu

Grund zum Jubeln möchten die Spieler des TuS Borth auch im Duell mit dem SV Orsoy haben. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Kreis Vor dem Rheinberger Derby in der Fußball-Kreisliga backt der noch sieglose SVO kleine Brötchen. Der TuS Xanten legt derweil Extraschichten ein, um die Tabellenspitze zurück zu erobern. Derweil will Viktoria Alpen gegen Rheinhausen dreifach punkten.

Der SSV Lüttingen möchte ein Déjà-Vu in Asberg unbedingt vermeiden. Alpen-Trainer Jörg Schütz hat die Spitzenplätze der Kreisliga A weiter im Visier. Derweil freuen sich Borth und Orsoy auf ein umkämpftes Kellerduell.

Schlechte Erinnerungen werden vor dem Spiel des SSV Lüttingen beim TV Asberg wach. Vor gut zwei Monaten zogen die Fischerdörfler im Kreispokal den Kürzeren und verloren trotz Überlegenheit mit 0:1. Auf Asche wartet am Sonntag wieder ein „unbequemer Gegner“ auf die Elf von Stefan Kuban. Der Trainer des Tabellenzweiten möchte seine „kleine Siegesserie“ dennoch fortsetzen und weiter kräftig punkten. Max Stapelmann, Julian Rüttermann und Nico Scholten sind nach wie vor angeschlagen. „Da müssen wir noch abwarten“, gibt Kuban bekannt.

Info Drei weitere Partien komplettieren Spieltag Spielplan Am Sonntag, 3. November, finden noch drei weitere Partien in der Kreisliga A statt: MSV Moers - SV Scherpenberg II; FC Rumeln - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen; Rumelner TV - SV Millingen (siehe unten). Termine Alle Partien werden um 15 Uhr ausgetragen.

Der TuS Xanten hat die Niederlage beim MSV Moers derweil abgehakt. Gegen die „abgezockte Truppe“ des neuen Tabellenführers ESV Hohenbudberg wird Thomas Dörrer zwar den nötigen Respekt einfordern, die Rückkehr auf Rang eins ist für ihn dennoch möglich. „Bei Dion Rückbeil sieht es allerdings nicht gut aus“, sagt der Coach über den Verletzungsstand seines Kniepatienten. Einige Führungsspieler haben zuletzt im Training gefehlt. Dörrer plant zudem noch eine Zusatzeinheit, um sein Team bestmöglich auf das nächste Spitzenspiel vorzubereiten.

Der SV Orsoy muss im Rheinberger Derby auf Masen Kurdi verzichten. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Es war eine bittere Last-Minute-Niederlage, die der FC Viktoria Alpen nach einem unberechtigtem Elfmeter in Hohenbudberg kassierte. Gegen den VfL Rheinhausen muss es nun besser klappen. „Es sollten drei Punkte her. Die Saison ist zwar noch lang, aber der Abstand nach oben sollte nicht zu groß werden“, stellt Jörg Schütz klar. Der Übungsleiter wisse allerdings noch nicht genau, welche Spieler ihm am Wochenende zur Verfügung stehen.

Eine unfreiwillige Spielpause musste der SV Concordia Ossenberg am vergangenen Freitag nach dem Nicht-Erscheinen des SV Scherpenberg II einlegen. Die Punkte gab‘s am grünen Tisch. Nun geht’s gegen den VfL Repelen II, den Mirco Dietrich noch aus seiner Zeit beim FC Moers-Meerfeld kennt. „Es ist ein wenig her, aber sie spielen auf Kunstrasen sehr ordentlich. Daher wird es schwer“, meint der Coach, der personell keine Neuigkeiten mitgeteilt hat.

Das wohl spannendste Duell steigt am Sonntag am Sportplatz am Rheinberger Mittelweg. Der formschwache Aufsteiger TuS Borth empfängt das noch sieglose Schlusslicht SV Orsoy. Borth-Trainer Frank Misch kennt viele Verantwortliche des SVO sehr gut. Er warnt aber vor allem vor der Offensive, die nach wie vor „brandgefährlich“ sei. „Irgendwann wird bei ihnen der Knoten aufgehen, hoffentlich nicht gegen uns“, blickt der Coach voraus. Der TuS Borth will alles raushauen, muss aber hauptsächlich an der Chancenverwertung arbeiten.