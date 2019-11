Fußball-Bezirksliga : Trainingsleistungen nun auch im Ligabetrieb bestätigen

Devin Warnke (weißes Trikot) fehlt dem SVB in Aldekerk. Foto: brauer

Budberg Für den Fußball-Bezirksligisten SV Budberg geht es am Sonntag zum TV Aldekerk. Dort müssen die Spieler von Trainer Tim Wilke mit Engagement und Mut zur Sache gehen, um Punkte mitzunehmen.

(jhei) Bereits nach nur zwei Wochen als Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Budberg stand für Tim Wilke am vergangenen Donnerstag der erste Mannschaftsabend auf den Programm. „Wir haben das direkt eingeschoben, um noch mehr zusammmen zu finden“, so Wilke.

Dem voran ging eine weitere intensive Trainingseinheit, in deren Anschluss Wilke erneut kaum etwas zu meckern hatte. „In jedem Training, das ich bis jetzt geleitet habe, waren die Jungs gut und total engagiert“, lobte er. Das Problem der Budberger derzeit sei allerdings, dass sie diese guten Trainingsleistungen am Sonntag in der Liga nicht oder nur phasenweise auf den Platz bringen. „Wir müssen dieses gute Gefühl, das wir nach der Trainingswoche haben, einfach jetzt ummünzen“, fordert Wilke.