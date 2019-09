Frauen-Handball : Alpen/Rheinberg vergrößert den Verbandsliga-Kader

Alpen /Rheinberg Alina Schubert, Katja Hetkamp sowie Laura Friedrichs werden in dieser Saison für die Frauen-Mannschaft der HSG auflaufen.

In wenigen Tagen werden die Frauen der HSG Alpen/Rheinberg ihr erstes Pflichtspiel nach der Sommerpause bestreiten. In der Auftaktrunde des Kreispokals geht’s am 8. September zum TV Voerde, am Wochenende darauf beginnt dann die Verbandsliga mit der Partie beim VfB Homberg. Drei neue Gesichter sind im Kader zu finden. Verlassen hat den Verein nur Ann-Christin Hackstein (TuS Lintfort II).