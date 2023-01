Basketball-Oberliga Rheinberg bejubelt mit zwei Neuzugängen ersten Heimsieg

Im zehnten Saisonspiel hat’s endlich geklappt mit dem ersten Heimerfolg in der Oberliga überhaupt. Die Basketball-Herren des TuS 08 Rheinberg feierten in der neuen Dreifachsporthalle an der Xantener Straße einen deutlichen 87:57 (43:26)-Erfolg über Südwest Basket Wuppertal II. In die Punkteliste trugen sich auch zwei Aufbauspieler ein, die erstmals das Trikot des Aufsteigers überstreiften. Die Winterpausen-Zugänge Nicolau Dilukiala und Florian Gaschin zeigten in der letzten Hinrunden-Partie, dass sie echte Verstärkungen sind.