Handball-Landesliga Schwafheim dreht das Spitzenspiel in Hälfte zwei

Eine tolle Vorstellung bot der Handball-Landesligist SV Neukirchen in der Gruppe 1. Die Gastgeber fertigten den HSV Rheydt mit 35:24 (15:11) ab. Ein paar Minuten brauchten sie, um in der Partie anzukommen. So lagen sie nach vier Minuten mit 1:4 im Hintertreffen, hatten dabei aber etwas Wurfpech. Keine fünf Minuten später war der Motor warm gelaufen: Der SVN ging mit 5:4 in Front. Danach gab es kein Halten mehr. Aus einer sicheren Abwehr bauten die Gastgeber den Vorsprung stetig aus. Zwar hatte Haupttorschütze Luca Böckel etwas Ladehemmung, dafür sprangen aber Marvin Bartnik und Michael Casper in die Bresche. „Wir haben sehr intensiv an der Deckung gearbeitet, das zahlt sich jetzt immer mehr aus“, so Trainer Hermann Casper.