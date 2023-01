Basketball – 2. Regionalliga TuS 96 startet mit einer Heimniederlage

TuS Hilden – TG Düsseldorf 62:71 (37:40). Der Siegeswille des TuS 96 war zweifellos vorhanden, letztlich aber erwies sich die Düsseldorfer Mannschaft als eine Nummer zu groß für den Aufsteiger in die 2. Regionalliga. Die Hildener Basketballer hielten die Begegnung in der Stadtwerke Arena lediglich eine Halbzeit lang offen, dann neigte sich die Waagschale schnell zugunsten der Gäste. „Die Defensive war in Ordnung, aber wir hatten zuviele technische Fehler“, stellte Nadine Homann fest. „Ball ins Aus oder auf den Fuß, dazu haben wir zwischendurch zu statisch gespielt“, sagte die TuS-Trainerin. Die Hildener Ballverluste nutzte die TG, um über Schnellangriffe zu einfachen Punkten zu kommen.