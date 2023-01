3:1-Erfolg bei Fichte Lintfort SV Sonsbeck überzeugt im ersten Testspiel

Der Kunstrasenplatz in Kamp-Lintfort war am Sonntag gut besucht. Auch der SVS-Vorsitzende Marc Lemkens wollte sich ein Bild davon machen, in welcher Verfassung sich die Mannschaft von Heinrich Losing nach einer Woche Training im neuen Jahr präsentiert. Und er sah einen von Beginn an überzeugenden Auftritt. Die Partie hatte vom Anpfiff weg viel Tempo zu bieten. Bereits früh auffällig: Die Gäste pressten extrem hoch. Mit Erfolg. Marvin von Zabiensky erzwang einen Ballgewinn für Keisers, der im Eins-gegen-eins gegen Schlussmann Stefan Hüpen die Nerven behielt und sicher zum 1:0 einschob (6.). Die Führung hielt nur eine gute Viertelstunde, ehe Carlos Pin nach 21 Minuten für den Ausgleich sorgte. Die Sonsbecker Abwehr sah da nicht gut aus.