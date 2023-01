Basketball TG 81-Basketballer starten mit einem Sieg

Im ersten Spiel nach der wochenlangen Winterpause war bei den Zweitregionalliga-Basketballern der TG 81 noch ein wenig Sand im Getriebe. Dennoch reichte es zu einem sicheren 71:62 (40:37)-Erfolg beim starken Aufsteiger TuS Hilden. Der Start verlief verheißungsvoll: Chris Hustert, der die Spezialaufgabe hatte, den besten Akteur des Gegners zu verteidigen, versenkte direkt zwei Dreier. In der Folge kamen die Hildener besser in die Partie. Auch dank der mageren Quote an der Freiwurflinie gingen die Düsseldorfer nur mit einer Drei-Punkte-Führung in die Pause. 37 Zähler des Kontrahenten waren für die beste Defensive zu viel, befand Trainer Tim Brückmann und drehte an ein paar Rädchen. Sofort platzte der Knoten. Khalid Annouri per Dreier und zwei Dunkings von Deion Giddens, der von Miguel Iglesias Fernandez mustergültig bedient wurde, brachten die 61:43-Führung. Zwar wackelten beim Freiwurf weiterhin die Hände der Gäste (nur 13 von 29 verwandelt), doch die Hildener kamen nicht mehr nah genug heran.