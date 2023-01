Rheinberger war zuletzt Spielerscout beim SV Straelen Patty Jetten hat wieder Bock auf Fußball und sucht neue Aufgabe

Nun also will Patty Jetten zurück ins Fußball-Tagesgeschäft, wobei er bei der Wahl der Tätigkeit offen ist. „Mir fehlt es, in der Gruppe zu arbeiten. Ich möchte wieder mit entscheiden – als Trainer, aber auch in einer anderen Funktion.“ Er kann sich ebenfalls vorstellen, in einer Jugend-Abteilung tätig zu sein. Wichtig sei, dass der Verein zielorientiert mit einem langfristigen Konzept arbeite. Mit Graus verfolgt der Rheinberger die hohe Trainer-Fluktuation beim SV Straelen. Seit seinem Abschied kamen und gingen fünf Übungsleiter.