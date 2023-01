Basketball, 2. Liga Bayer Giants landen Befreiungsschlag

Die Bayer Giants haben das Tal der Tränen verlassen. Bei den Artland Dragons boten die Leverkusener Zweitliga-Basketballer eine couragierte Vorstellung mit deutlich weniger Fehlern und Ballverlusten als in den ProA-Spielen zuvor. Nach neun Niederlagen in Serie durften Trainer Hansi Gnad und sein Team wieder jubeln. Das 83:64 war der dritte Saisonsieg des Schlusslichts und der erste überhaupt in fremder Halle.