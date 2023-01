Fußball-Bezirksliga TuS Xanten gibt Kimbakidila eine zweite Chance

Er ist nicht der einzige Winter-Zugang. Fiete Peerenboom will ebenfalls die Vorbereitung mitmachen. In der vergangenen Saison trug der Defensivspieler das Trikot des 1. FC Kleve in der A-Jugend-Niederrheinliga. Zurück erwartet werden am Sonntag beim Trainingsauftakt des Tabellenvierten die lange verletzten Marvin Braun, Niklas Maas, Mats Wardemann sowie Niklas Bücken. Joris Ofterdinger gehört nicht mehr dem TuS-Kader an. Er spielt künftig für den Kevelaerer SV. Im ersten Testspiel am 22. Januar trifft Xanten um 15 Uhr auf den SV Hö.-Nie.