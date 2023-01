Fußball-Kreisliga A Trainer Stefan Kuban hört in Lüttingen auf

Nach sechs Jahren wird Stefan Kuban sein Traineramt beim Fußball-A-Kreisligisten SSV Lüttingen am Ende dieser Saison niederlegen. In den vergangenen beiden Spielzeiten waren die „Fischerdörfler“ nur knapp am Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert. In der laufenden Serie kämpft der SSV um den Klassenerhalt. Kuban: „Ich habe es der Mannschaft am Dienstagabend mitgeteilt. Es war eine lange, schöne Zeit, aber auch wie eine Goldhochzeit in der Ehe. Ich wollte nicht länger einfach nur dazugehören und werde erhobenen Hauptes und als Freund gehen.“ Den einen ausschlaggebenden Grund für den Abschied gebe es nicht, meinte der 52-Jährige weiter. Einen Nachfolger gibt’s noch nicht, sagte Johannes Heiming aus dem Lüttinger Fußballvorstand auf Nachfrage.