Ehrenamtlerin aus Leidenschaft Nicole Puppe – ein Leben für den SV Millingen

Es begann vor fünf Jahren, als ihr Sohn Julian (heute neun) in die Bambini-Fußballmannschaft eintrat, die bereits von Papa Benjamin trainiert wurde. Der 42-Jährige spielt selber in der zweiten und dritten Mannschaft sowie bei den Alten Herren. Was lag also näher für Nicole Puppe, als sich ebenfalls im Verein zu engagieren. So startete sie mit der Betreuung der Kids, bevor sie etwa ein Jahr später zur Geschäftsführerin der Jugendfußball-Abteilung auserkoren wurde. Parallel dazu hatte sie ab 2020 das Amt der Vereinsjugendwartin inne. Seit Juni 2022 leitet die 39-Jährige als Obfrau mit vier anderen Mitgliedern die Geschicke der Fußballjugend. „Sie ist praktisch die Abteilungsleiterin“, sagt der Klub-Vorsitzende Ulrich Glanz. Im Oktober 2022 legte Nicole Puppe beim Fußballverband Niederrhein nach erfolgreicher Ausbildung zusätzlich die Prüfung zur Jugendmanagerin ab.