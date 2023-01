Trainerwechsel in der Fußball-A-Liga Jetzt soll’s Johannes Herfurth beim SV Sonsbeck II richten

Info

Testspiele Sonsbeck II tritt am 22. Januar (16 Uhr) beim Kevelaerer SV, am 28. Januar (13 Uhr) beim SV Sevelen und am 8. Februar (20 Uhr) bei den SF Broekhuysen II an. Für das erste Februar-Wochenende wird noch ein Gegner gesucht. Die Restrunde beginnt am 12. Februar (15 Uhr) mit dem richtungsweisenden Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn Rumelner TV.