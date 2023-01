Handball, Frauen-Bundesliga Entschlossene Elfen nehmen die Punkte mit

Am Ende schalteten die Handballerinnen des TSV Bayer einen Gang zurück und leisteten sich Fehler und Fehlwürfe. Deshalb kam SV Union Halle-Neustadt noch einmal etwas heran – freilich, ohne den Leverkusener Erfolg in Gefahr bringen zu können. Der 7:1-Lauf des Gegners in den letzten nicht ganz neun Minuten war nicht mehr als ein kleiner Schönheitsfehler beim Auswärtssieg, der deutlicher war, als das abschließende 28:23 (16:11) auszudrücken vermochte.