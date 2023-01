Tischtennis-Saison geht weiter Damian Ciuberek meldet sich in Rheinberg zurück

Rheinberg · Für die Herren des TuS 08 geht’s in der NRW-Liga in der Rückserie allein um den Klassenerhalt. Es gab Umstellungen in der Aufstellung. Elijas Erkis, bisher als Joker an der Platte, zählt ab sofort zum Stamm.

14.01.2023, 11:00 Uhr

Damian Ciuberek will mit dem TuS 08 Rheinberg den Klassenerhalt schaffen. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Von Fabian Kleintges-Topoll