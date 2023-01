Fußball-Kreisliga A Trainer Ulf Deutz hört im Sommer beim SV Millingen auf

Am 4. Juni nach der A-Liga-Partie gegen den SV Schwafheim wird Ulf Deutz auf der Platzanlage des SV Millingen sicherlich etliche Umarmungen entgegennehmen. An dem Sonntag endet nicht nur die Saison. Es wird das letzte Spiel des 54-Jährigen als Trainer des SVM sein. „Ich gehe dann in Freundschaft. Das Projekt war von Anfang an auf drei Jahre ausgerichtet“, sagt Deutz, der 2020 den Bezirksligisten SV Budberg verließ und in Millingen anfing. „Wir hätten gerne mit Ulf weitergearbeitet“, ergänzt Rainer Lempert, der Sportliche Leiter. Ein Nachfolger sei noch nicht gefunden. Eigentlich sollte Co-Trainer Marc Roßmann nachrücken, so Ulf Deutz, doch musste der 32-Jährige aus beruflichen Gründen Ende 2022 aufhören. Deutz bleibt dem SVM als Alt-Herren-Spieler erhalten. Wer ab Sommer Trainer in Millingen werden möchte, kann sich beim Sportlichen Leiter per E-Mail melden (rainer.lempert@t-online.de).