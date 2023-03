Sonsbeck feiert seine Ehrenamtlichen Ein Ehrentag für die Unbezahlbaren

Der häufige Eindruck, dass jeder nur noch seinen eigenen Vorteil und sein eigenes Wohl im Auge habe, sei bei genauerem Hinschauen nicht haltbar. Broeckmann verwies auf die „vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich aufopferungsvoll um die Menschen kümmern, die aus den Kriegsgebieten flüchten und bei uns Schutz suchen“. Landrat Ingo Brohl ging anschließend auf die große Unterstützung nach der Flutkatastrophe im Ahrtal oder dem Erdbeben in der Türkei ein. „Durch Menschen wie Sie wird unsere Bürgerschaft lebendiger und wärmer. Das ist gerade in Zeiten, in denen wir nahezu atemlos von Krise zu Krise hechten, umso wichtiger“, bemerkte auch HVV-Geschäftsführer Manfred Hegmann.