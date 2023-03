Kreatives Angebot in Xanten Keramikwerkstatt Vernice wird weitergeführt

Das Konzept bleibt das Gleiche: Kunden können sich die Rohkeramik aussuchen und selbst bemalen. Anschließend werden die Objekte bei über 1000 Grad Celsius gebrannt und können ein paar Tage später abgeholt werden. Auch der Name bleibt: Vernice (sprich: vernietsche) bedeutet so viel wie „malen“ auf Italienisch. „Obwohl sich viele bei der Aussprache zunächst schwertun, so passt der Name einfach zum Laden sowie zur Römerstadt Xanten“, sagt Jana Leurs.