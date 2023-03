SV Budberg gegen TuS Xanten in der Fußball-Bezirksliga Ein Spitzenspiel, das viele Tore verspricht

Der SV Budberg und TuS Xanten spielen mit Viktoria Goch und dem GSV Moers in der Fußball-Bezirksliga um den Aufstieg mit. Am Sonntag (15 Uhr) kommt‘s zum direkten Duell der Spitzenteams. Der Tabellenzweite erwartet in Budberg den Vierten. Wir haben vor dem Spiel mit SVB-Trainer Tim Wilke und TuS-Coach Johannes Bothen gesprochen.