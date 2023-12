Veranstaltungen in Neukirchen-Vluyn Besinnliche Stunde und Mitmachkonzert stimmen auf Weihnachten ein

Das Mitmachkonzert in der Quirinus-Kirche ist bereits fester Bestandteil im Ortsteil Neukirchen und stimmt jährlich auf das nahende Weihnachtsfest ein. So auch in diesem Jahr. Die Vorbereitungen für Instrumentalisten sind relativ unkompliziert und gelten als Blind Date. „Proben kann jeder mit seinem Instrument zu Hause“, sagt Elisabeth Zapp, die dieses Angebot vor Jahren auf die beiden Beine gestellt hat. Die erste und damit auch einzige Probe zur Einstimmung findet etwa eine Stunde vor Konzertbeginn statt.