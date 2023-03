Fußball-Oberliga Wie Aydin beim SV Sonsbeck Pluspunkte sammelt

Über den SV Sonsbeck, wo Aydin in dieser Spielzeit schon auf 19 Einsätze kommt, möchte er sich in der Oberliga etablieren, um mit guten Leistungen auf sich aufmerksam zu machen und für höhere Aufgaben zu empfehlen. Ob der 20-Jährige am Sonntag erneut in der Startelf stehen wird, ist offen. Denn Elspaß trainierte in dieser Woche wieder beschwerdefrei und dürfte auf seine angestammte Position in der Viererkette zurückkehren. „Ich arbeite weiter hart an mir und versuche, es den Trainern so schwer wie möglich zu machen“, so Aydin, der seinen Wechsel nach Sonsbeck nicht bereut hat und sich super eingelebt habe. „In Sonsbeck ist alles sehr familiär. Die Wärme der Menschen, der Zusammenhalt im ganzen Verein, das Organisatorische – so etwas habe ich noch nicht erlebt.“