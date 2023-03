Gastronom ärgert sich Markisen-Streit am Xantener Markt

Dunkle Wolken zogen am Freitagmittag über Xantens Marktplatz. Immer wieder kam Regen herunter. Die Terrasse des Restaurants Zur Böse war deshalb leer. Vor einigen Tagen wäre das vielleicht anders gewesen. Die Schauer hätten den Gästen wahrscheinlich nichts ausgemacht, weil sie unter einer Markise geschützt gewesen wären. Aber Restaurantbetreiber Dominik Wegenaer musste sie am Mittwoch abbauen und ärgert sich deshalb über die Stadt. Schließlich wurde in die Anlage Geld investiert.