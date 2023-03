Helfer zur Wiederbelebung Vynens Schützen schaffen Defibrillator an

Die St.-Martin-Schützenbruderschaft Vynen hat einen Defibrillator angeschafft und an der Außenwand ihres Schießstandsgebäudes an der Ecke Alt-Vynschen-Weg / Timmermannsweg angebracht. Das lebensrettende Gerät ist also im Notfall für jeden erreichbar. Im Dorf ist es der dritte öffentlich zugängliche Defibrillator. Die Schützen werben dafür, dass in Xanten mehr Geräte aufgehängt werden.