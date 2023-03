Erntesaison am Niederrhein hat begonnen Der erste Spargel aus Wesel ist da

Was war das kalt in den vergangenen Wochen. Mit Frühling hatte das alles wirklich nicht viel zu tun. Dienstagsmorgen mussten Autofahrer sogar noch ihre Scheiben freikratzen. Kein Wunder, dass jetzt viele total überrascht sind, dass Wesels einziger Spargelhof Heinen bereits erste Restaurants mit dem königlichen Gemüse beliefert beziehungsweise die elfenbeinweißen Gemüsestangen auf dem Weseler Wochenmarkt, in einigen Holzbüdchen und natürlich im Hofladen an der Obrighovener Straße 121 Straße anbietet.