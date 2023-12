Vorzeitige Feier mit Fisch-Torte Hamburgs kleine Eisbärin Anouk wird ein Jahr alt

Leckeres Essen und neues Spielzeug: Die kleine Eisbärin Anouk des Hamburger Tierparks Hagenbeck hat am Montag vorzeitig ihren ersten Geburtstag gefeiert. Gleich am Morgen hatten die Tierpfleger die Überraschungen im Eismeer für die Eisbärin und ihre Mutter drapiert. „Die Torte besteht aus einer Mischung aus Fisch, Hack, Lachsöl, Gelatine und ein bisschen Sahne, damit alles zusammenhält“, sagte Zootierarzt Michael Flügger dazu. Anouk wurde am 19. Dezember 2022 in der Wurfhöhle des Eisbären-Geheges geboren.