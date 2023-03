Geldübergabe auf Xantener Parkplatz 82-Jährige aus Kleve um Zehntausende Euro betrogen

Die Polizei rät: „Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand um Geld, Gold oder Schmuck bittet. Behörden verlangen am Telefon in Deutschland keine Übergabe von hohen Bargeldsummen von Bürgern.“ Man solle einfach den Telefonhörer auflegen, sobald der Gesprächspartner, oft ein angeblicher Enkel, Verwandter oder eine Amtsperson, Geld fordert. „Auch wenn man Ihnen sagt, dass sie nicht auflegen sollen“, heißt es von der Polizei. „Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die Verwandten an. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen.“ Wenn ein Anruf verdächtig sei, soll man sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte oder andere Vertrauenspersonen informieren. „Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.“ Ein Appell der Polizei richtet sich auch an jüngere Angehörige: „Klären Sie Ihre lebensälteren Eltern, Großeltern, Freunde und Nachbarn über die Maschen der Betrüger auf.“