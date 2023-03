Nach Kritik von Geschäftsleuten Politik und Wirtschaft sprechen über Parkplätze in Xanten

Vertreter der Stadtverwaltung und der Politik in Xanten sprechen Ende April mit Geschäftsleuten über die öffentlichen Parkplätze. Bürgermeister Thomas Görtz bestätigte den nichtöffentlichen Termin auf Anfrage der Redaktion. Bei dem Gespräch wird es darum gehen, wo Menschen mit einem Job in der Innenstadt ihre Fahrzeuge während eines Arbeitstages abstellen können. Die Geschäftsleute befürchten, dass es die Arbeitnehmer in Zukunft Geld kosten kann – oder dass sie ihr Auto weiter weg parken müssen. Das machte der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Gewerbetreibende Xanten (IGX), auch auf einer Veranstaltung der Wählergemeinschaft Forum Xanten (Fox) deutlich.