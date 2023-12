Heimatpreis vergeben Wassenberger engagiert im Ehrenamt

Was wäre die Gesellschaft ohne das Ehrenamt? Was wäre die Gesellschaft ohne die Menschen, die sich uneigennützig für ihre Mitmenschen einsetzen, und das auf so vielfältige Art und Weise. Auch in Wassenberg gibt es diese Menschen. Darum ist Bürgermeister Marcel Maurer gerade dieser Termin so wichtig, wenn er im Rathaus die Heimatpreise überreichen darf.