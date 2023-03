Fotos Sonsbeck ehrt seine Ehrenamtlichen

Ein weiterer „Mann der Vereine“: Volker Markus (2.v.l.) ist im Sozialverband VdK, in der SPD, in zwei Bruderschaften, im Xantener Carnevalsverein, bei den Turn- und Sportfreunden Xanten sowie in den Fördervereinen der Hagelkreuzschule Lüttingen und der Gesamtschule Xanten aktiv. Hier ist er unter anderem im Gespräch mit Marc-Marius Baumgart (l.), SPD-Ratsherr und zweiter Stellvertreter des Sonsbecker Bürgermeisters.