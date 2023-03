Kostenloses Angebot auf Xantens Marktplatz Trinkwasserbrunnen geht in Betrieb

Die Stadt Xanten hat am Freitag auf dem Marktplatz einen öffentlichen Trinkwasserbrunnen in Betrieb genommen. Es ist ein kostenloses Angebot für alle: Jeder kann dort seine Trinkflasche befüllen oder auch direkt das Wasser trinken. Bürgermeister Thomas Görtz (CDU) machte es am Freitag vor. Er drückte den Knopf auf der Rückseite der Stele, dann schoss 15 Sekunden lang eine kleine Fontäne aus dem polierten Granitstein heraus. Sein mitgebrachter Behälter war anschließend gefüllt.