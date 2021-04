Patrick Harrell über „Bachelorette“ : „Ich bin Simba, ich übernehme die Herde“

Xanten Der Xantener Patrick Harrell ist in der Schweizer Ausgabe der „Bachelorette“ zu sehen. Im RP-Interview spricht der 30-Jährige über seine Strategie für die Sendung und erklärt, wie er mit Kritik umgeht.

Patrick Harrell aus Xanten arbeitet nebenberuflich als Schauspieler, er trat schon in verschiedenen Serien und Sendungen auf. Ab Montag ist er im Schweizer Fernsehen zu sehen: Pharrell, wie er sich auch nennt, ist einer von 21 Männern, die um die „Bachelorette“ kämpfen. Die acht Folgen wurden bereits gedreht, gezeigt werden sie vom Privatsender 3 Plus TV.

Herr Harrell, was hat Sie an der Sendung „Die Bachelorette“ gereizt, warum haben Sie teilgenommen?

Patrick Harrell Im vergangenen Jahr war ich in der Sendung Temptation Island VIP gewesen, und unter den anderen Teilnehmern waren Leute aus der Schweiz, die waren vorher beim Bachelor gewesen. Sie fragten mich, ob ich auch Interesse an der Bachelorette hätte. Das hatte ich. Ich war Single, und während der Corona-Pandemie gibt es kaum eine Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Also empfahlen mich die anderen Kandidaten der Produktionsfirma, und diese rief mich an. Wir hatten ein gutes Gespräch.