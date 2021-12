Xantener Weihnachtscircus : Sturz in der Manege

Sturz in der Manege

Xanten Die 14-jährige Katy Casselly ist bei einer Artisten-Nummer während einer Vorführung am Montag unglücklich auf ihren Arm gefallen und hat sich das Handgelenk gebrochen. Im Xantener Weihnachtscircus wird sie aber weiter zu sehen sein.

Es war ein Schockmoment im Xantener Weihnachtscircus, der bei der Vorstellung am Montag Publikum und Artisten gleichermaßen in Schrecken versetzte: Die 14-jährige Katy Casselly, Tochter des Zirkusdirektors Jonny Casselly junior, rutschte bei einer Balance-Nummer vom Kopf ihres Vaters ab, stürzte zu Boden und landete rücklings auf ihrem Arm. Ganz der Profi führte die jugendliche Artistin noch ihre Darbietung zu Ende. Hinter der Manege wurden die Folgen des Sturzes dann aber offenbar. „Katys Arm wurde dick, und sie hatte Schmerzen“, erzählt ihr Vater. „Also sind wir sofort ins Krankenhaus gefahren.“ Die Untersuchung zeigte: Katys Handgelenk war gebrochen. Im laufenden Weihnachtscircus wird der Publikumsliebling keine Akrobatik mehr zeigen können.

Neu war die Balance-Nummer nicht für Katy Casselly. Die seit Kindesbeinen in der Manege auftretende Artistin hat den Trick schon oft und in verschiedenen Abwandlungen vorgeführt. Dabei steht sie mit einem Bein auf dem Kopf ihres Vaters, während sie das andere Bein mit ihren Händen weit nach oben bis über den Kopf führt.

„Wir haben die Nummer sogar mal auf einem Hoverboard gezeigt“, erzählt Jonny Casselly junior. Also auf einem selbst balancierenden elektrischen Rollbrett. „Aber im Zirkus kann es eben immer passieren, dass man fällt“, ergänzt er. Deshalb werde richtiges Fallen regelmäßig trainiert. Katy jedoch sei so unglücklich gestürzt, dass ihr Körpergewicht auf den Arm gedrückt wurde. Ein Unfall. Und doch: „Als Vater fühlt man sich natürlich doppelt schlecht“, sagt Casselly junior. „Man überlegt hin und her, ob man die Nummer hätte anders aufbauen oder weglassen sollen.“