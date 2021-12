Teststellen in Xanten : Wo Sie sich an Weihnachten testen lassen können

Corona-Test (Symbolbild). Foto: dpa/Matthias Balk

Xanten In der Region gibt es zahlreiche Corona-Teststellen. Einige haben auch an Weihnachten geöffnet. Wir nennen Beispiele aus Xanten, zusammen mit den Öffnungszeiten an den Feiertagen.

An Weihnachten haben zum Beispiel folgende Teststellen in Xanten geöffnet:

Xantener Pflegeteam, Drive-in-Corona-Testzentrum am APX. Die Öffnungszeiten sind:

Heiligabend, 24. Dezember, von 9 Uhr bis 13 Uhr.

Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, von 9 Uhr bis 13 Uhr.

Zweiter Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, von 9 Uhr bis 13 Uhr.

Weitere Informationen dazu stehen auf der Internetseite des Xantener Pflegeteams, darüber ist auch eine Registrierung möglich.

Xana Vita, Corona-Teststation im Ärztehaus am Dombogen. Die Öffnungszeiten sind:

Heiligabend, 24. Dezember, von 7 Uhr bis 14 Uhr.

Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, von 9 Uhr bis 12 Uhr.

Zweiter Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, von 9 Uhr bis 12 Uhr.

Weitere Informationen dazu und zur Registrierung stehen auf der Internetseite von Xana Vita.

Übersicht Auf der Internetseite des Kreises Wesel finden Sie eine Liste mit weiteren Teststellen in Xanten und Umgebung mit den jeweiligen Kontaktdaten.

(wer)