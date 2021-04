Fußball : Niederrheinpokal wird mit Profiklubs fortgesetzt

Niederrhein Darauf verständigten sich der Fußball-Verband Niederrhein und alle beteiligten Vereine. Die Amateurclubs erhalten eine Wildcard sowie eine finanzielle Entschädigung. Die Auslosung findet am Montag statt.

Der Niederrheinpokal der Männer der Spielzeit 20/21 wird fortgesetzt: Dies ist das Ergebnis mehrerer Gespräche des Verbandsfußballausschusses (VFA) des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) mit den beteiligten Vereinen. Es ist geplant, zeitnah das Viertelfinale und das Halbfinale auszutragen, um am Samstag, 29. Mai, mit dem Endspiel erneut Teil des „Finaltags der Amateure” sein zu können.

Alle 46 Teams unterhalb der Regionalliga, die bislang noch im Niederrheinpokal vertreten waren, haben dem VFA in den vergangenen Tagen den Verzicht aufs Weiterspielen im Wettbewerb erklärt. Für Vereine in Amateur-Ligen besteht derzeit und auch in den kommenden Wochen angesichts der hohen Inzidenzwerte keine Möglichkeit, einen Spielbetrieb durchzuführen.